شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب أجايى عن مباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، ليتأكد غياب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام وادي دجلة.

وتعرض النيجيري جونيور أجايي للإصابة مؤخرا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.