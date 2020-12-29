شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وربيعة يزفان بشرى سعيدة للأهلي قبل مواجهة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعافيهما من فيروس كورونا.
وأشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من الأربعاء، وذلك استعداداً لمباراة وادي دجلة.
ويجري عمرو السولية، لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفة من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.
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