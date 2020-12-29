أسوان يختار قائمة الفريق للقاء الاسماعيلي ويستعيد جهود «منساه»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي اسوان 24 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة الاسماعيلي اليوم في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، حيث تم اختيار كل من: "طلعت الجبلاوى، خالد وليد، عمر رضوان لحراسة المرمي ،والمدافعون: عمرو الحلوانى، عبدالوهاب إسماعيل، أحمد أيمن، محمد رجب، أحمد سالم صافى، محمود شبانة، محمد العشرى، خط الوسط، هيثم الفيل، أحمد صغيرى، سولمون منساة، محمد سوستة ،أحمد خالد، أحمد فتحى،إسلام صالح،إسلام سرى.
وفي الهجوم يوسف أسامة نبيه، عمرو ناصر، جون أفيرى، هانى رشدى، عمر الداحى، أحمد سعيد أوكا".
وتشهد القائمة عودة الغانى سولمون منساه، وغياب المدافع محمد جابر للإيقاف ومحمود صلاح للإصابة.
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