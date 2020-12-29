الإعلامي أحمد سعيد يتقدم بـ 92 بلاغ ضد مرتضى منصور في أول يوم بعد رفع الحصانة

تقدم الإعلامي أحمد سعيد، ومقدم برنامج كلام في الكورة، بعدد من البلاغات ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق المعزول بقرار اللجنة الأولمبية، وقرار وزير الشباب والرياضة لوجود مخالفات مالية بالنادي.

وقال أحمد سعيد عبر صفحته الشخصية فيس بوك:" الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي يتقدم الآن بتوكيل خاص مني ب ٩٢ بلاغ سب وقذف ضد مرتضي منصور وست بلاغات تهديد بالقتل وبلاغ شروع في قتل وثلاث بلاغات نيابة عن شقيقي سب وقذف بعد رفع الحصانة رسميا عنه اليوم بعد دعوة سيادة رئيس الجمهورية لانعقاد دورة مجلس الشعب الجديد.