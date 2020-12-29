شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يغيب عن الأهلى أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاكد غياب طاه رطاهر لاعب الأهلى عن مباراة الفريق الأحمر أمام وادى دجلة يوم الجمعة 1/ 1 / 2021 فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز ، وفقا لتأكيدات سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذى قال إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وغادر طاهر محمد طاهر مباراة الأهلي والإتحاد السكندري أمس ، الأثنين، بملعب السلام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإصابة بكدمة في الضلوع وتوجه اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ملعب السلام وخضع لأشعة لم تُثبت إصابته بشكل خطير.

وظهر طاهر محمد طاهر بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها أمام لإتحاد أمس وصنع الهدف الأول لمحمود كهرب في الدقيقة 17 حيث إنطلق بهجمة مرتدة بشكل رائع ومرر الكرة لكهربا الذي أودع الكرة في شباك محمد صبحي حارس الأتحاد قبل أن يضيف حسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق ثلاثة أهداف أخرى للأهلي ليفوز الأحمر برباعية نظيفة ويحصد 9 نقاط من 3 مباريات خاضها الفريق في بطولة الدوري حتى الأن.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن طاهر محمد طاهر لن يغيب طويلاً عن التدريبات الجماعية بعدما أثبتت الأشعة أمس أن الإصابة عبارة عن كدمة في الضلوع ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق أو الخوف على اللاعب ، موضحاً ان اللاعب لا يعاني من أية كسور أو شروخ ما يعني سلامة اللاعب وضلوعه.

وإنتقل طاهر محمد طاهر للأهلي مطلع الموسم الجاري قادماً من المقاولون العرب ويشارك مع الفريق بشكل أساسي ويُقدم عروض جيدة وأن كان الجهاز الفني مازال ينتظر منها الكثير بفضل مهاراته وقدراته الفنية العالية.

كما أعلن سيد عبد الحفيظ سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، ثنائي الفريق وتعافيهما من فيروس كورونا ، وأشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدٍ، وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة ، ويجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.