شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإسماعيلى مع أسوان فى 20 مواجهة قبل صدام السكة الحديد اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62، حيث يستضيف أسوان نظيره الاسماعيلي فى الثانية والنصف ظهرا على ستاد السكة الحديد فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة، بهدف دون رد فى الجولة السابقة للمسابقة، فيما تعادل الدراويش مع البنك الاهلى سلبياً فى نفس الجولة.

*ترتيب الاسماعيلى وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف، وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد أن لعب أربع مباريات تعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

*تاريخ مواجهات الاسماعيلى وأسوان

20 مواجهة جمعت الفريقين ،الدراويش فاز فى 12 وتعادل 3 وخسر 5 ، له 45 هدفًا وعليه 26 هدفًا وحقق كلين شيت “شباك نظيفة” 6 مباريات.

ملعب الإسماعيلى .. فاز 9 تعادل 1 له 29 هدفًا عليه 7 أهداف كلين شيت 5 مباريات



ملعب أسوان فاز 3 تعادل 2 خسر 5 له 16 هدفًا عليه 19 هدفًا كلين شيت مباراة واحدة

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 35 لاعبًا .. محمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف ، إبراهيم حسن 3 أهداف ، محمد بركات وأيمن الجمل وعماد النحاس وعبد الرحمن مجدى هدفين لكلا منهما ، حماده مرزوق وعاطف عبد العزيز وأحمد العجوز وأحمد قناوى ومحمد عبد الرؤوف ومجدى الصياد وخالد بيبو وأحمد حسن وحمام إبراهيم وبشير عبد الصمد وعمرو فهيم وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ويوسف جمال وعمر جمال وأشرف عطيه ومحمد محسن أبو جريشة وغريب فتحى وشوقى السعيد وإيمانويل بناهينى ومروان محسن وباهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا وتوريك جبرين وديجو كالديرون وحسنى عبد ربه والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامى والناميبى بنسيون شيلونجو هدفًا لكلا منهما.

*الشيشينى يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات ووهبة يفتش عن أول فوز

وطالب سامى الشيشينى، المدير الفنى لأسوان، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات والتركيز من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة؛ لضمان حصد النقاط الثلاث لمواصلة النتائج الجيدة منذ انطلاق المسابقة باستثناء آخر مباراتين، فى المقابل يقود الدراويش الليلة محمد وهبة المدرب العام بشكل مؤقت عقب الإطاحة بالبرازيلى هيرون ريكاردو من منصبه، واعتذار طلعت يوسف عن تدريب الفريق ويتطلع وهبة لتصحيح الأوضاع بإنتصار يعيد الهدوء لقلعة الدراويش.

ولم يستطع الإسماعيلي تحقيق الانتصار الأول له بالدورى هذا الموسم، وذلك بعد تعادله فى ثلاث مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد، وتعد هذا المرة هى الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التى يفشل فيها الإسماعيلى فى تحقيق أى انتصار خلال أول 4 جولات بالدورى.

*التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاسماعيلى مكونا من: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".

*التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أسوان مكونا من: "محمد صبحى - محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى - محمود دونجا – محمد عادل - محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق –شكرى نجيب".