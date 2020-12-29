شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته فى مباراة الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام عاشور، لاعب الفريق الأول بالاتحاد السكندري، عبر حسابه الخاص "انستجرام" صورة له أثناء خضوعه للفحص الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق مع النادي الأهلي، وأظهرت الصورة عمق الجرح الذي تعرض له، وخضوعه للفحوصات الطبية.



اول صورة من سرير المستشفى

تعرض حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لإصابة، في المباراة التي جمعت الفريق السكندري أمام الأهلي، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .

وتم نقل اللاعب عقب انتهاء المباراة إلى أحد المستشفيات وذلك للاطمئنان عليه بعد اصطدامه بزميله في الفريق محمد عطوة، على أن يخضع حسام عاشور، لعملية جراحية فى الوجه، اليوم الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية فى القاهرة، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها.

وحقق فريق الأهلى فوزا عريضا على نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.