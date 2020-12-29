الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلى يعلن سلبية مسحة ربيعة وقفشة لفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحة ربيعة وقفشة لفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، ثنائي الفريق وتعافيهما من فيروس كورونا ، وأشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدٍ، وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة.

ويجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا