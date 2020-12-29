شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تجهيز مستشفيين فى كل فندق ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تجهيز مستشفيين فى كل فندق من الفنادق التى ستستضيف المشاركين فى بطولة العالم لكرة اليد بمصر 2021 المقرر انطلاقها يناير المقبل من الفنادق الأربعة التى سيطبق عليها نظام الفقاعة "الحجر الصحى" لجميع العاملين فى البطولة.

وقال صبحى إن تطبيق نظام الفقاعة يبدأ من وصول المنتخبات والوفود باستقبال من سلم الطائرة حتى دخول الفقاعة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الرياضة أن هناك جلسة مع شباب التسويق لبطولة العالم، وتم الاتفاق على الترويج بشكل جيد بدءًا من يوم 30 ديسمبر الجارى فى جميع شوارع القاهرة.

وقال وزير الرياضة، فى تصريح لبرنامج "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن البطولة ستقام بإجراءات احترازية قوية تطبق فى أول مرة فى العالم نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه لا يوجد أى اعتذارات للدول، مؤكدًا وصول اليابان يوم 3 يناير المقبل لإقامة معسكر مغلق قبل البطولة ووصول باقى الدول تباعًا من يوم 5 وحتى يوم 9 من نفس الشهر.

كما أكد وزير الرياضة على الحضور الجماهيري بنسبة 30% بإجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الجميع .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات، الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج.