شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الـvar تطالب اتحاد الكرة بـ100 ألف يورو.. والجبلاية ترفض السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

فى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.

وتوصلت اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة لاتفاق مع الشركة الإسبانية على تطبيق الفار فى مصرى لمدة 3 سنوات ونصف، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، ما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.