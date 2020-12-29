شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020 .. لاعبات دخلن القفص الذهبى رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن عام 2020 شهد أزمة كورونا وتفشيها فى مختلف الدول إلا أن هذا العام الذى قارب على الرحيل له ذكرى سعيدة وجانب مشرق فى حياة بعض اللاعبات فى الألعاب الأخرى، خاصة أن القدر جمعهن بنصفهن الآخر.



خطوبة جيانا فاروق

جيانا فاروق

ومن أبرز هذه اللاعبات جيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وهداية ملاك البطلة الأولمبية فى التايكوندو، بخلاف ريم العراقى فى تنس الطاولة، وثريا محمد فى السلة، ورضوى رضا فى التايكوندو، ودعاء الغباشى فى الطائرة الشاطئية.



زفاف هداية

احتفلت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بحفل زفافها على عبد الرحمن فايد لاعب الطائرة الشاطئية فى جو عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء من أسرة التايكوندو والطائرة بإحدى الفيلات.



هدايةملاك

كما احتفلت جيانا فاروق بطلة العالم للكاراتيه بخطبتها فى جو أسرى أيضا.



دعاء فى حفل الزفاف



دعاء الغباشى

وبالانتقال إلى الطائرة الشاطئية فاحتفلت دعاء الغباشى لاعبة المنتخب بزفافها على كريم مجدى مدرب اللعبة فى النادى الأهلى فى حفل كبير شهد الأصدقاء والمدربين واللاعبين واللاعبات.



رضوى رضا



ريم العراقى

وكذلك ريم العراقى لاعبة منتخب تنس الطاولة، التى أقامت حفل زفافها، ولفتت الأنظار بجلسة التصوير التى ظهرت فيها مرتدية نظارة شمسية مع زوجها.