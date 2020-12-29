شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بدائل صفقة سيرينو في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، من جودها لاتمام الصفقة الجديدة المقرر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد فشل صفقة سيرينو لاعب صن دوانز الجنوب إفريقي، ووضعت اللجنة عدة بدائل للانضمام للفريق أبرزهم الجنوب أفريقي كيجان دولي مهاجم فريق مونبيليه الفرنسى والذى ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

والذى كان تحت أنظار الأهلى خلال فترة تواجده مع صن داونز، وقت التتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، وكان يدربه وقتها بيتسو موسيماني المدرب الفنى الحالى للأهلى، كما يظهر على السطح اسم المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة للانتقال للأهلي .