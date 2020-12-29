مدرب الأهلى: سعيد بالتتويج ببطولة دوري المرتبط لسيدات السلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر علي هاشم، المدير الفني لفريق الكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى، عن سعادته بفوز الفريق ببطولة دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 61 -57، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وقال إن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال الدورة النهائية لحسم اللقب.
وأكد هاشم أن الأهلي يستحق البطولة بعد أن قدم أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب.
وأضاف: «الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني بذلوا مجهودًا كبيرًا مع الفريق هذا الموسم».
واختتم تصريحاته مؤكدًا أنه يتمنى السلامة للجميع من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حاليًّا بين الأندية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبات تعاهدن منذ بداية الموسم على التتويج بكل الألقاب.
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