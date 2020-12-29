شكرا لقرائتكم خبر عن أبومسلم: قائمة الأهلي الأقوى.. ولا يوجد نظام واضح للزمالك مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد أبومسلم، لاعب الأهلي السابق، إن قائمة الفريق الأحمر، أفضل من نظيرتها بالزمالك، وبفارق كبير.

وأضاف أحمد أبومسلم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي استطاع تكوين قائمة مميزة، ولديه خطة طويلة الأمد، لتدعيم الفريق بشكل مستمر في السنوات المقبلة.

وأكمل :«الأهلي يمتلك دكة قوية للغاية، وموسيماني يعمل حالياًً على خلق روح التنافس بين اللاعبين، بينما الزمالك يفتقد للبديل المميز».

وأتم :«لايوجد نظام واضح لطريقة لعب الزمالك تحت قيادة باتشيكو، هو يعتمد فقط على مهارات لاعبيه في الخط الأمامي».