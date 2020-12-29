شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يفوز على سبورتنج في نهائي دوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي جدارته بحصد لقب بطولة دوري المرتبط، بعد الفوز الذي حققه، مساء اليوم، على حساب سبورتنج بنتيجة 61-57 في إياب نهائي البطولة.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 16 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على سبورتنج، بنتيجة 67-32، في البطولة نفسها التي منحت الأهلي لقب البطولة قبل مواجهة الفريق الأول.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس، قدم الفريق أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-22، والفترة الثانية 32-43، وجاءت الفترة الثالثة 49-45، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 61-57.

ونجح الفريق في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والاستحواذ، وتمكن من تحقيق فوز مستحق، وركزت اللاعبات على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، وتفوقت لاعبات الأهلي على فريق سبورتنج من خلال التركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.