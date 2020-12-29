شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافآة الفوز علي سموحة قبل مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، صرف مكافآة الفوز على سموحة، قبل مواجهة إنبي المقبلة.
ويستعد الزمالك، لمواجهة إنبي، «السبت»، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.
واشترط باتشيكو، في اللائحة الجديدة، التي وضعها للفريق مع بداية الموسم، صرف مكافآة الفوز في أي مباراة، قبل المباراة التي تليها، لضمان استمرارية تحفيز اللاعبين، على مواصلة الفوز.
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