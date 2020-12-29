شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: فرجاني ساسي سيعود للفريق أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن فرجاني ساسي، تماثل للشفاء، من الكدمة التي تعرض لها مؤخراً.
وغاب فرجاني، عن المشاركة أمام سموحة، في المباراة التي جرت بين الفريقين، «الاثنين»، بسبب تعرضه لكدمه في القدم.
وأشار الطبيب، إلى أن فرجاني، بات جاهزاً للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية، والأمر متروك ان للتقييم من قبل الجهاز الفني.
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