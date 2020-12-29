شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تحسم مصير مصطفى محمد الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحسم لجنة الكرة بنادي الزمالك، مصير مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، «الخميس»
وأعلن مصطفي محمد، تلقيه عرضاً للإحتراف في الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وينتظر أن تعقد اللجنة، جلسة مع اللاعب، للوقوف على موقفه النهائي، بشأن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وانه من احد العناصر الأساسية بالفريق.
وابدي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، رغبته في الإبقاء على اللاعب، أو التعاقد مع مهاجم افريقي في حالة تمسكه بموقفه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
133,900
-
تعافي
110,436
-
وفيات
7,466
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الكرة بالزمالك تحسم مصير مصطفى محمد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.