شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تحسم مصير مصطفى محمد الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحسم لجنة الكرة بنادي الزمالك، مصير مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، «الخميس»

وأعلن مصطفي محمد، تلقيه عرضاً للإحتراف في الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتظر أن تعقد اللجنة، جلسة مع اللاعب، للوقوف على موقفه النهائي، بشأن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وانه من احد العناصر الأساسية بالفريق.

وابدي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، رغبته في الإبقاء على اللاعب، أو التعاقد مع مهاجم افريقي في حالة تمسكه بموقفه.