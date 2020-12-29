شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجهز «المثلوثي» للمشاركة مع الزمالك أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي خاص للتونسي أيمن المثلوثي.

وطلب باتشيكو، من مواطنه بيدرو، مخطط الأحمال، الاشراف بنفسه على تنفيذ المثلوثي، للبرنامج المحدد له للإرتقاء بقدراته البدنية.

وأبدي باتشيكو، تحفظه على المستوي البدني للاعب، بسبب ابتعاده عن المشاركات لفترة طويلة.

وسيجري باتشيكو، اختبار فني للمثلوثي، «الجمعة»، عقب الانتهاء من البرنامج المحدد له للوقوف على مدي إمكانية الدفع به أمام إنبي.

ويلتقي الزمالك، مع إنبي، «السبت»، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.