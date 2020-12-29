شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة الإمارات تحتفظ بلياقتها «أون لاين» وتجتاز التحدي بدعم القيادة الرشيدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مسعد عبد الوهاب

أصبحت الرياضة برمتها في الوقت الحاضر، تفرض نفسها على الأحداث المؤثرة في حياة الشعوب بكل قوة؛ ذلك لأنها تعد جزءاً من حركة الحياة والناس، وفرض فيروس «كورونا» نفسه، محدثاً تغييرات ضربت الحركة الرياضية حول العالم، وفي الإمارات على وجه الخصوص، بما خلّفه من آثار عطلت نشاطها ليخلف خسائر مالية فادحة للمؤسسات الرياضية على اعتبار أن الرياضة أصبحت ذات قوة هائلة مؤثرة على اقتصاد الدول، خاصة بعدما تحولت إلى احتراف تجني من ورائه أموالاً طائلة.

«الخليج الرياضي» يسلط الضوء في هذا التحقيق على أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها العام، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تصدرت المشهد بما خلفته من آثار سلبية على القطاع الرياضي؛ بسبب توقف النشاط لنحو سبعة شهور حرصاً على وقاية الرياضيين من الوباء، واتفق المشاركون على أن انتصار رياضة الإمارات على تحدي كورونا واستئناف النشاط؛ إنجاز في حد ذاته في ظل تداعيات الوباء وتدابير مواجهته التي استدعت إجراء الكثير من الأنشطة عن بُعد، كما تطرقوا للإنجازات التي تحققت، والمحصلة في السطور التالية:

الشريف: تأجيل الأولمبياد واستضافة السعودية الآسياد

اعتبر الدكتور أحمد سعد الشريف، رئيس جمعية الرياضيين، أن تاجيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو لمدة عام لتقام في 2021، من أبرز الأحداث التي شهدها عام 2020، كونها المحفل الأكبر في الرياضة العالمية على الإطلاق والمؤثر على الرياضة، والتأجيل أدى إلى تعرض الكثير من دول العالم لخسائر مالية كبيرة.

وأضاف: من أهم الأحداث التي شهدها العام أيضاً فوز السعوية بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية عام 2034 فهو مكسب كبير للمنطقة لما لهذه الدورة من أهمية بالغة الأثر قارياً وعالمياً، أما على صعيد الإمارات فأعتقد أن انتشار ممارسة الرياضة عن بُعد كان بديلاً مناسبا نجحت فيه المؤسسات،وانتشارهذه الثقافة أهلنا لمواجهة أي تحديات من هذا النوع في المستقبل، وهذا النجاح يؤكد قدرة حكومة الإمارات على التصدي لكل المخاطر الصحية.

محمد الكعبي: حققنا نقلة نوعية بثقافة الرياضة عن بُعد

قال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد العالمي: كان العام استثنائياً جداً بسبب ظروف مواجهة الجائحة، إلا أن ذلك لم يلغ حقيقة أننا كسبنا ثقافة جديدة في اتجاه الرياضة الرقمية وتنظيم الأحداث «أون لاين» ،وأيضا من خلال اجتماعات المؤسسات والاتحادات التي عقدت عبر ال«فيديو كونفرانس» واستفدنا من ذلك في استمرار العمل الإداري من دون اهتزاز، كما نظمت أنشطة بدنية وتدريبات عن بُعد وهذا أيضاً من النقاط الإيجابية التي حافظت على مستوى اللاعبين .

وأضاف: من الأمور السلبية التي فرضت نفسها على الرياضة من جرّاء جائحة كورونا إلغاء مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وهذا ما كان يجب لأنها البطولة الأغلى وكانت هناك مباراة النهائي فقط.

ندى النقبي: استمرار «عربية السيدات» إنجاز في ظل الأزمة

قالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسسة الشارقة لرياضة المرأة: «الشيء الذي يشار إليه بالبنان هو نجاح دولة الإمارات في حماية شعبها وكل المقيمين على أرضها والرياضيين من مخاطر كورونا، أما عن الرياضة النسائية فإن تنظيم الشارقة للنسخة الخامسة من دورة الألعاب اللأندية العربية من أبرز الأحداث ذلك لأنها أقيمت بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة تنافست في 9 ألعاب.

وأضافت: «لم تستسلم الرياضة الإماراتية والنسائية على وجه الخصوص لتداعيات كورونا التي أدت لتوقف النشاط، حيث تم اللجوء لإقامة أنشطة بديلة عن بعد، من ضمنها 5 معسكرات افتراضية في ألعاب المبارزة والكاراتيه وكرة الطاولة والقوس والسهم، كما أقيمت دورات تدريب وتحكيم عن بعد، وبلغ مجمل الفعاليات التي نظمت في عام 2020 ككل 130 دورة وورشة تدريب للطاقم الإداري والفني للاعبات نادي الشارقة الرياضي، هذا بخلاف حصول 5 مدربات مواطنات على المستوى الأول في تدريب كرة السلة وكرة الطائرة، و29 حكمة في الألعاب الجماعية والفردية».

سالم القاسمي: ذهب المبارزة العربية يؤكد تفوق الإمارات

قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية: يجب التأكيد أولاً أن جهود قيادتنا الرشيدة في التصدي لفيروس «كورونا» قادتنا إلى بر الأمان ووفرت للجميع كل سبل الوقاية والأمان من الوباء الذي ضرب العالم بأسره ولم تسلم منه أيضاً الساحة الرياضية، والشيء الذي يستحق الوقوف عنده هو ذلك التحول نحو ممارسة الرياضة عن بُعد، والذي مثل ثقافة جديدة عرفتها رياضة الإمارات كبديل حقق التواصل والاستمرارية.

ويضيف: تتويج مبارزة الإمارات بالمركز الأول والميداليات الذهبية في البطولة العربية التي أقيمت في البحرين خلال شهر يناير الماضي، برصيد 18 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و9 برونزيات، من أبرز الإنجازات التي تحققت، لأنه إنجاز تاريخي يؤكد الوجود الإماراتي المتميز على الرغم من التنافس مع دول سبقتنا إلى ممارسة اللعبة منذ زمن طويل، ولولا كورونا لأضفنا إنجازات أخرى، بعد تأجيل بطولتين كانتا مقررتين في ضيافة الدولة هذا العام هما كأس العالم والجائزة الكبرى، وتم تأجيل تنظيمهما إلى العام المقبل في كل من أبوظبي ودبي.

ناصر الرزوقي: «بريميرليغ دبي» شهادة عالمية بكفاءة التنظيم

قال اللواء م. ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: «في الإمارات كسبنا تحدي مواجهة جائحة كورونا؛ بالالتزام بالبروتوكول الصحي، ورياضة الكاراتيه على سبيل المثال شهدت تأجيل بطولة العالم التي كانت مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم ترحيلها إلى العام المقبل في التوقيت نفسه التزاماً بقرار الاتحاد الدولي بتأجيل البطولات المحلية في كافة دول العالم، مع الإشارة إلى أن المحافظة على أرواح الرياضيين كانت منطلقاً لهذا القرار.

وأضاف: على صعيد الإنجازات نجحنا في تنظيم جولة دبي من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «دبي 2020» التي تستضيفها الإمارات سنوياً والحدث حظي بإشادة وثناء من خبراء الاتحاد الدولي على احترافية التنظيم الإماراتي، وكذلك دورة التحكيم التي أقيمت بالتزامن مع الحدث، وهذه النجاحات تؤكد استمرار ريادة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى المحافل الرياضية العالمية؛ نتيجة الثقة التي تحظى بها من المؤسسات الدولية.

غراب: تمنيت ألا يتم إلغاء دوري وكأس الموسم الماضي

يرى محمد مطر غراب، المحلل بقناة دبي الرياضية أن إلغاء دوري الخليج العربي ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في الموسم الماضي، كان أبرز الأحداث الرياضية محليا، وأنه كانت له انعكاساته السلبية على كرة الإمارات وما ينتظرها من استحقاقات.

وتابع: «الدوريات كلها استكملت من حولنا وفي كثير من دول العالم، بينما نحن أصحاب الإمكانات الهائلة التي وظفتها حكومتنا الرشيدة في إدارة أزمة جائحة كورونا بنجاح، لم نستكمل مسابقات الموسم،، فلا يمكن أن تكون دولة الإمارات متفوقة في إدارة الأزمات متى وأينما وجدت، وتفشل الجهات المسؤولة عن كرة الإمارات في إدارة واستئناف المسابقات، فدولتنا نقلتنا من دول العالم الثالث لنكون ضمن دول العالم المتقدم».

وتابع: «في أزمة كورونا دعمنا دولاً كبرى في أقاصي الأرض، بينما لم نقدر على استكمال مسابقات الكرة، وهذا أمر معيب في حق الجهات المعنية بإدارة شؤونها، ولا يوجد مبرر وحجج لذلك أياً كان شكلها».

ويضيف: «الجهات الرياضية العليا أصابت في قرارها بإجراء انتخابات تشكيل مجالس إدارة الاتحادات للدورة الجديدة 2020 - 2024 وهذا يحسب لها.