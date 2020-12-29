شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يبتعد في الصدارة بخطوة إضافية لتحقيق حلم الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

انتزع البطائح صدارة دوري الدرجة الأولى مبتعداً عن أقرب منافسيه بأربع نقاط بعد فوزه على مصفوت 2-1، فيما واصل الإمارت التراجع بتعادله مع الحمرية،وخطا دبا الحصن خطوة جيدة بفوزه المهم على العروبة، فيما حقق العربي أول انتصار في المنافسة على حساب التعاون، واستعاد «النواخذة» بقيادة المدرب سليمان البلوشي البوصله بالانتصار على مسافي.

ويتصدر البطائح الترتيب برصيد 15نقطة يليه الإمارات في المركز الثاني وله 11نقطة والحصن الثالث وله 11نقطة، ومسافي الرابع برصيد تسع نقاط ودبا الفجيرة خامساً (8 نقاط )والتعاون سابعاً(7 نقاط )والحمرية ثامناً (6 نقاط)والعربي تاسعاً (6 نقاط) والعروبة عاشراً (5 نقاط) ومصفوت الأخير وله ثلاث نقاط.

قلب البطائح تأخره أمام مصفوت بهدف حتى الدقيقة 81 إلى فوز 2-1 بفضل هدفين، أحدهما للهداف جاسم النقبي في الدقيقة 89.

وتصدر البطائح ترتيب فرق دوري الهواة بفارق 4 نقاط عن الإمارات الوصيف، في خطوة مهمة جداً ستعزز حلمه في الصعود لأول مرة في تاريخه.

وتحسب النتيجة للمدرب التونسي نور الدين العبيدي وللاعبين، فالفريق لم ييأس وسجل قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، فيما قدم مصفوت مباراة جيدة وكان قريباً من الخروج على الأقل بالتعادل، لكن الفوارق بين الطرفين وخبرة اللاعبين وبصمة الأجانب ووجود لاعب قناص مثل النقبي رجحت كفة البطائح.

وتعادل الإمارات مع ضيفه الحمرية 1-1 والنتيجة ليست جيدة بالنسبة ل«الصقور»، فالفريق خسر من العروبة وقبلها تعادل مع العربي، كماخسر من شباب الأهلي وهناك حالة من التراجع في نتائج الفرقة الخضراء يجب ان يقف الجهاز الفني على أسبابها.

أما الحمريه فالنتيجة مقبولة بالنسبة له فهو عاد بنقطة من ملعب صعب،وهذه المباراة كانت لها خصوصية وحسابات كونها الأولى للمدرب الجديد محمد إسماعيل.

ذاكرة الفوز

بدوره، استعاد دبا الحصن ذاكرة الفوز بعد التعادل المخيب أمام العربي وحقق فوزاً غالياً على العروبة 3-1، وحل في المركز الثالث وهو يتساوى مع الإمارات برصيد 11نقطة ويتأخر عن البطائح بأربع نقاط،أما العروبة فهو فريق محير فهو فاز على الإمارات في الجولة الخامسة واعتقد الجميع أنه سيمضي في سكة الفوز لكنه عاد إلى المربع الأول وابتعد عن فرق المقدمة بفارق كبير فقد تجمد رصيده عند خمس نقاط.

وعاد دبا الفجيرة من ملعب مسافي بالعلامة الكاملة بعد فوزه بهدفين نظيفين في مباراة صعبة وخاضها الفريق بقيادة مدربه سليمان البلوشي لاول مرة بعد التعاقد معه خلفاً للمدرب طارق السيد المقال من منصبه، ونجح البلوشي في المهمة الأولى.

وتعرض مسافي لخسارته الثانية توالياً بعد الأولى أمام البطائح وهو تراجع للمركز الرابع برصيد تسع نقاط فيما لدبا ثماني في المركز الخامس،وكانت الغلبة للعربي في مواجهته مع التعاون وتمكن الفريق القيواني من تحقيق أول فوز في المنافسة رافعاً رصيده إلى ست نقاط فيما بقي التعاون برصيد سبع نقاط.

النقبي نجم الجولة

استحق جاسم النقبي لاعب البطائح لقب نجم الجولة ورجل مباراة فريقه مع مصفوت حيث سجل هدفاً حاسماً لفريقه وقاده إلى فوز مهم جداً سيكون له تأثيره الكبير في مستقبل الفريق في صراع الصعود.

ورفع النقبي رصيده بالمقابل إلى 6 أهداف خلف ديجو مهاجم الإمارات الذي يتصدر القائمة برصيد 8 أهداف ولمحمد المربوعي مهاجم دبا الحص 6 أهداف أيضاً.