شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة حاسمة للتونسى فرجانى ساسى.. واتجاه لبيعه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم نادى الزمالك مصير التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة، سواء ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى، أو تجديد التعاقد أو بيعه فى يناير لأحد الأندية الخليجية التى ترغب فى التعاقد معه فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

مسئولو الزمالك وعدوا فرجانى ساسى بمنحه مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى بنهاية الأسبوع الجارى، وهو العائق الأكبر أمام تجديد اللاعب تعاقده، حيث رغب فرجانى ساسى فى التوقيع على العقود الجديدة عقب حصوله على متأخراته السابقة.

العائق الثانى فى تجديد تعاقد فرجانى ساسى هو المقابل المادى الذى يطلبه اللاعب فى العقد الجديد، حيث يطلب ساسى الحصول على ما يقرب من 2 مليون يورو فى الموسم الواحد، والحصول على 50% مقدم تعاقد، وتقف إدارة الكرة بنادى الزمالك فى حيرة بسبب عدم قدرتها على توفير المبلغ المطلوب لتجديد فرجانى ساسى قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتى يحق للاعب التوقيع على عقود انتقاله لأى نادٍ على أن ينضم فى الصيف المقبل وفقا للوائح الفيفا.

فى جانب آخر من المفاوضات بين الزمالك وساسى فإن هناك أندية خليجية تدخل على خط التفاوض وإغراء اللاعب للانضمام إليها سواء فى يناير المقبل أو الصيف المقبل، وفى مقدمة تلك العروض عرض الدحيل القطرى الذى يرغب فى شراء ساسى فى يناير المقبل للمشاركة معه فى كأس العالم للأندية المقبلة.

ويدرس مسئولو الزمالك بيع فرجانى ساسى فى يناير والاستفادة من أى مقابل مادى بدلا من رحيله فى الصيف بلا مقابل حال الفشل فى التجديد له.