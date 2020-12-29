شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن بديل سيرينو.. منافسة بين كيجالى وبواليا وابتعاد كودجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى سريعاً رحلة البحث عن لاعب أجنبى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد فشل مفاوضات ضم الأورجوانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى رغم أن الأهلى كان قاب قوسين أو أدنى من ضم سيرينو فى يناير المقبل لكن صن داونز صدم الأهلى بعدما أعلن أمس الاثنين، رفض بيع اللاعب الأورجوانى للأهلى فى يناير بسبب الخلاف حول المقابل المالى.

الأهلى قدّم عرضاً رسمياً لنادى صن داونز منذ أيام لشراء اللاعب بمقابل مليونى دولار قبل أن يرفع الأهلى العرض لمليونى و500 ألف دولار، فيما بدأ النادى الجنوب أفريقى طلباته بتحديد مبلغ 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل، وانتظر صن داونز أن يرفع الأهلى عرضه إلى أربعة ملايين أو ثلاثة ملايين و500 ألف دولار على سبيل المثال لكن هذا لم يحدث فأعلن صن داونز فشل المفاوضات.

سيرينو حاول الفترة الماضية تحقيق هدفه باللعب للأهلى ومارس ضغوطاً شديدة على إدارة صن داونز للرحيل للأهلى فى يناير المقبل لدرجة أنه غاب عن تدريبات الفريق الماضية من أجل تحقيق حلمه باللعب للأهلى، خاصة فى ظل الاتصالات التى تمت بينه وبين بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والذى يرتبط بعلاقة قوية معه منذ أن كان يتولى تدريبه في صن داونز لعدة مواسم حققا خلالها العديد من النجاحات والبطولات القارية والمحلية.

إدارة الأهلى وضعت عدة بدائل للانضمام للفريق بعد فشل محاولات ضم سيرينو ويأتى فى مقدمة هذه البدائل، الجنوب أفريقي كيجان دولي مهاجم فريق مونبيليه الفرنسى والذى ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، والذى كان تحت أنظار الأهلى خلال فترة تواجده مع صن داونز، وقت التتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، وكان يدربه وقتها بيتسو موسيماني المدرب الفنى الحالى للأهلى.

كما يظهر على السطح اسم المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة للانتقال للأهلي بعد فشل مفاوضات سيرينو، فيما تبدو حظوظ التوجولي لابا كودجو للانتقال للأهلي صعبة، وبات من المتوقع أن يكون كيجان دولي أو بواليا مهاجم الأهلي الجديد بعد فشل صفقة سيرينو.

ويرغب الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الأيام القليلة المقبلة خاصة بعدما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من الأهلي إرسال قائمة الفريق التي ستشارك في مونديال الأندية المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 1 حتى 13 فبراير المقبل ويشارك فيه الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا بعد الفوز على الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي القرن الأفريقي.