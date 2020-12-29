شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد انضمام عضو ثالث للجنة المؤقتة للزمالك خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه سيتم الإعلان عن انضمام العضو الثالث للجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك خلال أيام، بعد إجراء اتصالات مع الجهات التنفيذية بالدولة، مؤكدا أنه هناك مشاورات مع الجهات التنفيذية قبل الإعلان عن العضو الذى سيتم الاتفاق عليه طبقا للائحة نادى الزمالك بعد تنصيب اللواء عماد عبد العزيز رئيسا للجنة عقب وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة.

وقال وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات لبرنامج مع شوبير الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" لن نعلن نتائج تحقيقات النيابة لأن هذا ليس دورنا ولا نمتلكه، لكن سنصدر بيانا رسميا لشرح الموقف النهائى.

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة ليست ضد الزمالك لكن النادى الأبيض تقدمت ضد إدارته السابقة شكاوى كثيرة فى الفترة الأخيرة، وكان لابد من تدخل سريع.

كما قال وزير الشباب والرياضة: "هناك هيئات أخرى ستمتثل للإحالة للنيابة وإيقاف مجالس إداراتها لحين الانتهاء من التحقيقات".

واختتم أشرف صبحى تصريحاته مؤكدا أن الوزارة ليست ضد أى هيئة أو ناد، لكنها تطبق القانون على الجميع ولا يجد أى صراع سواء مع اللجنة الأوليمبية أو غيرها من الهئيات وعلى الجميع الالتزام باللوائح والقوانين.