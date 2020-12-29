شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الأثقال محمد إيهاب يخضع لتحليل منشطات مفاجئ للمرة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بطل رفع الأثقال الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة السادسة فى عام 2020، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

واحتفل محمد إيهاب بزفافه مؤخرا فى فترة حظر كورونا، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر، حيث إنه ينتظر حلا لأزمة إيقاف رفع الأثقال المصرى دوليا من أجل المشاركة فى الأولمبياد.

محمد إيهاب

وكشف محمد إيهاب، لاعب منتخب رفع الأثقال، مؤخرا عن تسلمه كل حقوقه المادية المتأخرة عن البطولات السابقة وحرص اللاعب على توجيه الشكر إلى كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وكذلك كل من ساهم فى سرعة صرف المستحقات، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. اليوم صُرفت كامل مستحقاتى المادية المتأخرة عن جميع البطولات فى الأعوام الماضية.. شكر خاص لمن استمع لصوت الحق والعدل من وزارة الشباب والرياضه وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحى ولمن تابع إجراءات الصرف المستحقة من اللجنة الأوليمبية المصرية وعلى رأسها المهندس هشام حطب .. ولكل من رفع معنويات رباعى رفع الأثقال بهذا التقدير فى هذه الفترة الحرجة من تاريخها وعلى أمل أن يرفع عنا الله الظلم ونلتقى مجدداً بالذهب .. وبعون من الله على الوعد ما دامت فى القلوب نبضات ترسم طموحاً بعلم مصر فى كل مكان".