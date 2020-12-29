شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يستقر على الاستقالة من تدريب الاسماعيلى عقب مواجهة أسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمد وهبة المدير الفنى المؤقت للنادى الإسماعيلى على تقديم استقالته من القلعة الصفراء عقب مباراة أسوان اليوم أيًا كانت النتيجة وذلك لرفع الحرج عن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان لمنحهم الفرصة لاختيار الجهاز الفنى الجديد الذى سيقود الدراويش خلال المرحلة المقبلة بعيدًا عن أى ضغوط وبأريحية كاملة، واستقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على بقاء محمد وهبة مديرًا فنيًا مؤقتًا للدراويش فى مواجهة أسوان بالدورى نظراً لضيق الوقت وعدم حسم ملف المدير الفنى المنتظر التعاقد معه خلفاً لطلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى الذى اعتذر عن تفعيل تعاقده مع الإسماعيلى قبل قيادة أول مران للفريق، بجانب دراية وهبة الشديدة بالدراويش وقيادته لمباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.

تُفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62، حيث يستضيف أسوان نظيره الاسماعيلي فى الثانية والنصف ظهرا على ستاد السكة الحديد فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة، بهدف دون رد فى الجولة السابقة، فيما تعادل الدراويش مع البنك الاهلى سلبياً فى نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف، وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد أن لعب أربع مباريات تعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

تسود حالة من الارتباك داخل النادى الإسماعيلى بشأن ملف المدير الفنى المنتظر التعاقد معه خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما بعد تجمد رصيد الدراويش عند ثلاث نقاط من أربعة لقاءات في بطولة الدورى، وتسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة القلعة الصفراء برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بشأن ثلاثة سيناريوهات لإنقاذ الفريق الأول، يبقى السيناريو الأول هو استمرار محمد وهبة المدرب العام فى منصبه كمدير فنى بعد الروح القتالية التى ظهر بها اللاعبون فى لقاء البنك الأهلى رغم التعادل السلبى، حيث يرى المؤيدون لهذا السيناريو ضرورة الإبقاء على وهبة مع دعمه بجهاز معاون لدرايته بفريق الدراويش لاسيما أنه تولى تدريب الإسماعيلى فى فترة سابقة وحقق نتائج جيدة .

وتولى وهبة القيادة الفنية للإسماعيلى من قبل خلال 154 يوما وذلك موسم 2012 / 2013، ولعب 8 مباريات وفاز 4 وتعادل 1 وخسر 3 سجل لاعبيه 10 أهداف منى مرماه 7 أهداف كلين شيت 4 مباريات.

ويبقى السيناريو الثانى بالاستعانة بمدرب مصرى آخر ويظهر فى الصورة أحمد حسام ميدو الذى قاد الدراويش فى ولاية سابقة بجانب محمد عودة المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، وعبد الحميد بسيونى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، فيما يعد السيناريو الثالث هو الاستعانة بمدرب أجنبى مميز يقود الدراويش فى الفترة المقبلة ويتصدر الصورة الهولندى مارك فوتا ، فى ظل قناعة إبراهيم عثمان بالمدرب الاجنبى فمنذ توليه رئاسة الإسماعيلى بالمجلس الحالى لم يستعن بأى مدرب سوى طلعت يوسف الذى اعتذر عن استكمال المهمة مع الفريق قبل خوض أول مران.

ولم يعرف الإسماعيلى الفوز فى أول 4 مباريات فى الدورى هذا الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1 ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، وتعد هذا المرة هى الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التى يفشل فيها الإسماعيلى فى تحقيق أى انتصار خلال أول 4 جولات بالدوري.