شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى مرتبط الاتحاد السكندرى بعد مخالطة مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى خوض فريق كرة السلة مباراته اليوم أمام الأهلى فى إياب نهائى دورى المرتبط، رغم إصابة 9 لاعبين من فريق المرتبط 16 سنة بفيروس كورونا، قبل مباراة الذهاب والتى أقيمت أول أمس .

وتم الاستقرار على خوض المباراة بعد التأكد من سلامة باقى لاعبى الفريق بعدما خضع لاعبو فريق سلة الاتحاد السكندرى على مستوى فريق المرتبط 16 سنة لمسحة طبية بعد تأكد إصابة 9 لاعبين من الفريق قبل مواجهة الأهلى فى ذهاب نهائى دورى المرتبط، والتى كشفت عن وجود الإصابات بعد نهاية المباراة، وتم إجراء المسحة الجديدة للتأكد من سلامة باقى الفريق خاصة وأنهم خالطوا الـ9 مصابين خلال اللقاء .

واستقر الجهاز الفنى لناشئى الاتحاد على الاستعانة بلاعبين آخرين من الفريق لتعويض غياب المصابين، خاصة أن اللقاء اليوم مهم ويحسم لقب الدورى المرتبط هذا الموسم .

من جانبه أكد عمرو أبو الخير رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى أن المسحة أثبتت سلبية العينات التى خضع لها باقى لاعبى الفريق بعد انتهاء مباراة الذهاب، وبالتالى ليس هناك حاجة لتأجيل اللقاء المقرر له اليوم .

وتم تنفيذ إجراءات العزل للاعبى الفريق الذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا أمس، والتنسيق معهم ومع أسرهم لتنفيذ بروتوكول العلاج حتى اكتمال شفائهم، وانضم لقائمة الفريق ثلاثة لاعبين جدد أجروا أيضاً مسحة طبية للاطمئنان عليهم بالإضافة إلى جميع أفراد الجهاز الفنى والإدارى.

وجاء قرار مسئولى الاتحاد السكندرى بعد ساعات من أزمة مباراة الأهلى فى دورى المرتبط، والتى بدأت دون انتظار نتائج مسحة الفريقين للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت المفاجأة عقب نهاية اللقاء، حيث ظهرت نتيجة المسحات، وتم اكتشاف إصابة 9 لاعبين فى صفوف الاتحاد السكندرى بالفيروس.