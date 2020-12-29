شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشدد على الترويج الجيد لبطولة العالم لليد بدءا من 30 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع شباب التسويق لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يناير المقبل، وتم الاتفاق على الترويج بشكل جيد بدءًا من يوم 30 ديسمبر الجارى فى جميع شوارع القاهرة.

وقال وزير الرياضة، فى تصريح لبرنامج "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة "أون سبورت إف إم" إن البطولة ستقام بإجراءات احترازية قوية تطبق فى أول مرة فى العالم نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه لا يوجد أى اعتذارات للدول، مؤكدًا وصول اليابان يوم 3 يناير المقبل لإقامة معسكر مغلق قبل البطولة، ووصول باقى الدول تباعًا من يوم 5 حتى يوم 9 من نفس الشهر.

كما أكد وزير الرياضة على الحضور الجماهيرى بنسبة 30% بإجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن صالة استاد القاهرة سيكون بها 4 آلاف متفرج، وهو ما يعنى أن كل مشجع سيكون بينه وبين الآخر 4 كراسى تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن جميع الدول جاهزة للحضور ولن تتقدم أى من الدول للاعتذار عن الحضور، بل إن منتخب اليابان سيحضر لإقامة معسكر فى القاهرة فى الثالث من يناير المقبل.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج، وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج.