شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بن شرقى خاطف قلوب الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المغربى أشرف بن شرقى نجم نادى الزمالك أن يحفر أسمه فى قلوب الزملكاوية يوما بعد يوما فى ظل الفنيات العالية والإمكانيات التى يتمتع بها مما أدى إلى تمسك الإدارة والجماهير بتواجده مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

وساهم بن شرقى فى تحقيق فريق الزمالك ثانى انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز بالموسم الحالى 2020 - 2021 بالفوز على سموحة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الإثنين، على استاد برج العرب، فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت المباراة تفوق أبيض من الناحية الفنية والتكتيكية، فضلاً عن حالة التركيز والارتياح التى تميز بها لاعبو قلعة ميت عقبة فى مقدمتهم المغربى أشرف بن شرقى.

وحسم المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك المهاجم، جدل قراره بالرحيل عن نادى الزمالك بعدما نشر صورته من تدريبات الفريق مؤخرا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق صانع ألعاب نادى الزمالك الذى ترددت أنباء مؤخرا حول رحيله عن الأبيض بسبب المستحقات قائلا، "اليوم الجديد هو بداية جديدة.. الحمد لله على كل شىء".

وسدد مسئولو الزمالك 7.5 مليون جنيه للمغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق من متأخرات تعاقده مع النادى الأبيض، حيث أرسل اللاعب المغربى إنذارًا رسميًا إلى النادى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى خسره الفريق أمام الأهلى، بهدفين مقابل هدف، وذلك بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادى لتقوم الإدارة الحالية بسداد حتى الآن 7.5 مليون جنيه من مستحقاته ليتم حل أزمة الإنذار بشكل ودى مع اللاعب المغربي.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بن شرقى فى الصور التالية :