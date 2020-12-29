شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موسيمانى هيغير شكل الكرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالمدير الفنى للنادى الأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خاصة فى إدارته لمباراة الاتحاد السكندرى التى شهدت فوز الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الأهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم "موسيمانى هيغير شكل الكورة فى مصر فى ظل قدرته على توظيف اللاعبين"، مشيرًا إلى أن مفاتيح لعب لاعبى الأهلى وضحت مع موسيمانى بقوة وأيضا المعارين العائدين مجددا.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، من أجل التحضير لمباراته ضد وادى دجلة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث يتدرب الفريق اليوم بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة الغزلان.

وحدد الجهاز الفنى للأهلى برنامجا بدنيا خاصا للثلاثى العائد من الإصابة وكورونا وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، من أجل تجهيزهم فنيا للمشاركة فى المباريات، ورفع كفاءتهم البدنية، خاصة أنهم ابتعدوا لفترة طويلة عن المشاركة للمباريات، وهو ما أثر على مستواهم البدنى بالسلب.