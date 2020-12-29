شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يكسب الرهان فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد شريف مهاجم الأهلى فاز بالرهان خلال الفترة القلية الماضية، التى شارك فيها مع المارد الأحمر منذ انتهاء إعارته لنادى إنبى الموسم الماضى، فقد أثبت محمد شريف أن قرار عودته للأهلى الموسم الجارى كان صائباً بنسبة 100% بفضل الإمكانيات الفنية العالية التى يمتلكها اللاعب.

محمد شريف يحسن التصرف أمام المرمى، ونجح خلال فترة قصيرة فى دخول قلوب الأهلاوية وأقنع الخبراء والمُحللين بفضل القوة الهجومية التى أضافها اللاعب لهجوم الأهلى هذا الموسم منذ مشاركته الأولى مع الفريق.

عانى الأهلى كثيرا المواسم الماضية بسبب تراجع مستوى مروان محسن، والفرص السهلة الكثيرة التى يُهدرها مع الفريق، ومن قبله المغربى وليد أزارو الذى كان هدافاً للدورى، لكنه كان يُعانى هو الآخر من أزمة إهدار الفرص.

الوضع بات مختلفاً مع محمد شريف - حتى الآن على أقل تقدير - فاللاعب يسجل ويصنع ويتواجد فى المكان الصحيح من أجل ترجمة الفرص لأهداف ومن أجل استخدام قدميه ورأسه حسبما تحتاج زاوية التسجيل.

ويرى بيتسو موسميانى المدير الفنى للأهلى أن محمد شريف مهاجم جيد ويقدم كرة حديثة ويؤدى المطلوب منه هجومياً ودفاعياً، وتحدث المدير الفنى للأهلى عن محمد شريف عقب فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى، أمس الاثنين، فى بطولة الدورى، قائلاً: محمد شريف يقدم عروضا قوية ونجح فى فرض نفسه على تشكيل الفريق.

محمد شريف تعاقد معه الأهلى منذ عامين ونصف من وادى دجلة، ولم يوفق اللاعب فى موسمه الأول مع الأهلى، وكان يشارك بديلا أو يلازم الدكة، خاصة أثناء تولى مارتن لاسارتى القيادة الفنية للأهلى، لتفكر الإدارة فى بيعه قبل بداية الموسم الماضى، لكن استقروا على إعارته لزيادة خبراته، وبالفعل خاض تجربة ناجحة مع إنبى قادته لاحتلال وصافة هدافى الدورى والعودة لصفوف الأهلى ليكون نجم الشباك مع المارد الأحمر حالياً ويصبح هداف الفريق حالياً.