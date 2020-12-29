شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى ملف تجديد ساسى وأوباما وشيكابالا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنهى إدارة الكرة بنادى الزمالك ملف تجديد عقود الثلاثى فرجانى ساسى ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق خلال ساعات عقب توفير مقدم التعاقد للاعبين الثلاثة، وسيتم الإعلان الرسمى عن تجديد تعاقد الثلاثى قبل مواجهة انبى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من الدورى.

واتفقت إدارة الكرة مع يوسف أوباما لاعب وسط الفريق على الحصول على 10 مليون جنيه فى الموسم على أن يكون التعاقد الجديد لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم، كما سيتم تعديل القيمة المالية لعقد اللاعب فى الموسم الحالى وهو الموسم الأخير فى العقد القديم.

وسيحصل أوباما على مقدم التعاقد خلال ساعات ويتم توقيع العقود رسميا والاعلان عن التجديد، فى نفى السياق فان إدارة الكرة انهت اتفاقها مع فرجانى ساسى على التجديد لمدة موسم مقابل مليون و700 ألف يورو، وسيتم اعلان التجديد فور قيام إدارة النادى بمنح اللاعب مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى، ومن المنتظر أن يتم تحويل مستحقات ساسى مع نهاية الأسبوع الجارى.

اما محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق فقد ابدى رغبته على التجديد للزمالك لمدة موسمين دون أى شروط مالية مؤكدا بقاءه داخل الزمالك مع ثقته فى تقديره ماليا، خاصة أنه كان يحصل على عقد مادى زهيد عند عودته من الاحتراف فى سبورتنج لشبونة البرتغالى.