شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إلغاء هدف حسن شحاتة أمام الأهلى يهدى الجزيرة درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موسم 1982/1981 ، إلغاء حكم المباراة هدف لنجم وهداف الزمالك حسن شحاته بداعي التسلل، رغم عدم وجود أي تسلل في لعبة الهدف، ما ترتب عليه خسارة الزمالك للقب الدوري المصري العام لعدم تمكنه من الفوز في تلك المباراة.

وعندما علق حسن شحاتة على الهدف استبعد نظرية التآمر، ورفض منحه أكثر من حجمه ، ليؤكد أنه لا يوجد ترصد بفريقه أو محاباة للغريم التقليدي

وقال شحاتة تعقيبا على الهدف: عندما أشار الحكم بأن اللعبة تسلل، سيطرت عليّ الدهشة لبضع دقائق، لأول مرة كنت أتعامل مع قرار تحكيمي بهدوء أعصاب".

وتابع بطل أمم أفريقيا مع منتخب مصر 3 مرات: "لم أتحدث مع الحكم محمد حسام رحمه الله أو مع عبد الرؤوف عبد العزيز، ما حدث لم يؤثر بالسلب على العلاقة الجيدة جدًا بين إدارتي الأهلي والزمالك وجميع أفراد الفريقين".

وختم شحاته: "كنا نلتقي مع لاعبي الأهلي، ونذهب إلى غانم سلطان في التوفيقية، واستمر هذا الكلام لفترة طويلة حتى بعد الاعتزال، وتواصل الاتصال في المناسبات، أود توضيح العلاقة للناس، لم يكن هناك حواجز حتى بين الجماهير، جمهور الأهلي كان يختلط بجمهور الزمالك دون مشاكل”..