مصدر لمصراوي: بادجي توجه إلى تركيا لإجراء الكشف الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر بالأهلي، إن السنغالي أليو بادجي لاعب الفريق الأول بالنادي، توجه إلى تركيا خلال الساعات القليلة الماضية لإجراء الكشف الطبي في نادي أنقرة جوتشو.

وسبق وأكد مصدر مقرب من بادجي لمصراوي، أن اللاعب السنغالي اتفق مع نادي "أنقرة جوتشو" أحد أندية الدوري التركي للعب له على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2021.

وأكد المصدر، أن العرض التركي لبادجي يتمثل في ضمه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع بعد نهاية الموسم. (طالع مزيد من التفاصيل)

ويحتل أنقرة جوتشو المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري التركي (سوبر ليج) برصيد 12 نقطة.