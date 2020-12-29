دون إبداء أسباب.. أمير مرتضى يُعلن منعه من الظهور في أي قناة تليفزيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة سابقا بنادي الزمالك، منعه من الظهور عبر أي قناة تلفزيونية خلال الفترة القبلة.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "الإعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والأكاذيب المنتشرة في الفترة الأخيرة".

وأتم: "بعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة أو أي قناة أخرى دون إبداء أسباب".

وشهدت الأيام الماضية، رحيل أمير مرتضى منصور عن منصبه كمشرف على الكرة في نادي الزمالك، بالتزامن مع رحيل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وتكليف لجنة لإدارته.