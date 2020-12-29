شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحدد الراحلين عن الزمالك قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد إدارة الكرة بنادى الزمالك، اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول، لتحديد الراحلين فى يناير المقبل حيث يحق للقلعة البيضاء استبدال 4 لاعبين بخلاف الـ 5 لاعبين الذين تم اضافتهم للقائمة وفقا لتعليمات القيد الجديدة التى أقرها اتحاد الكرة مؤخرا.

ومن المتوقع رحيل كلا من عمر السعيد وكريم بامبو وأحد اللاعبين الأجانب فى حالة ضم مهاجم أجنبى ومحمد عبد السلام والأخير سيتم إعارته لاحد الأندية المحلية.

من ناحية أخرى استقرت إدارة الكرة على التعاقد مع مهاجم اجنبى سوبر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير القادم، حيث يحتاج الفريق لمهاجم سوبر ليكون بديلا لمصطفى محمد مهاجم الفريق الذى يرغب فى الاحتراف فى الدورى الفرنسي.

دخل التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الاماراتى ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين للتدعمى صفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل.

وترغب إدارة الكرة فى نادى الزمالك فى دعم خط هجوم الفريق بمهاجم أجنبى سوبر تمهيدا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى الاحتراف الفرنسى، بعد المحاولات والضغوط التى يبذلها اللاعب على إدارة النادى للموافقة على احترافه.

وعلى الرغم من المقابل المادى الكبير الذى سيكلف خزينة الزمالك فى صفقة لابا كودجو الا أن إدارة النادى ترغب فى أن يكون الصفقة المقبلة للفريق قادرة على تعويض غياب مصطفى محمد وكذلك لكسب ثقة الجماهير من خلال التعاقد مع مهاجم معروف والجماهير تتابع مستواه فى العين الاماراتى، ومن قبله فى الدورى المغربي.

ويأتى ضمن اهتمامات الزمالك أيضا الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة والذى يقدم مستوى مميز مع فريق الجونة للموسم الثانى على التوالى، ومن المقرر أن تحسم إدارة الكرة بالزمالك اختيارها وفقا للمفاوضات مع الثنائى وكذلك وفقا لرؤية البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق.

فى نفس السياق فان البرتغالى جايمى باتشيكو طلب من إدارة النادى التعاقد مع مهاجم سوبر بعيدا عن مصير بقاء مصطفى محمد من عدمه، حيث أكد باتشيكو للجنة الكرة أن عمر السعيد لن يتمكن من قيادة هجوم الزمالك، ولابد من تدعيم خط الهجوم بمهاجم مصرى مميز فى الانتقالات المقبلة بخلاف المهاجم الأجنبى المنتظر التعاقد معه.