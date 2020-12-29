شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الاسماعيلي على ستاد السكة الحديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62، حيث يستضيف أسوان نظيره الاسماعيلي فى الثانية والنصف ظهرا على ستاد السكة الحديد فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة، بهدف دون رد فى الجولة السابقة للمسابقة، فيما تعادل الدراويش مع البنك الاهلى سلبياً فى نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف، وتلقت شباكه خمسة أهداف، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد أن لعب أربع مباريات تعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

وطالب سامى الشيشينى، المدير الفنى لأسوان، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات والتركيز من الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة؛ لضمان حصد النقاط الثلاث لمواصلة النتائج الجيدة منذ انطلاق المسابقة باستثناء آخر مباراتين، فى المقابل يقود الدراويش الليلة محمد وهبة المدرب العام بشكل مؤقت عقب الإطاحة بالبرازيلى هيرون ريكاردو من منصبه، واعتذار طلعت يوسف عن تدريب الفريق ويتطلع وهبة لتصحيح الأوضاع بإنتصار يعيد الهدوء لقلعة الدراويش.

ولم يستطع الإسماعيلي تحقيق الانتصار الأول له بالدورى هذا الموسم، وذلك بعد تعادله فى ثلاث مواجهات والخسارة فى لقاء وحيد، وتعد هذا المرة هى الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التى يفشل فيها الإسماعيلى فى تحقيق أى انتصار خلال أول 4 جولات بالدورى.

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاسماعيلى مكونا من: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أسوان مكونا من: "محمد صبحى - محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى - محمود دونجا – محمد عادل - محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق –شكرى نجيب".