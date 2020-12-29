شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: منعوني من الظهور في الإعلام دون أسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف امير مرتضي منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، أنه ممنوع من الظهور في القنوات الفضائية المصرية بدون أي سبب.

وأكد أمير أنه كان سيحل ضيفا علي قناة صدي البلد مع الإعلامي هاني حتحوت، لكن الأخير تراجع واعتذر له عن عدم ظهوره بالقناة بسبب قرار منعه.

وغرد امير مرتضي قائلا:"الإعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والأكاذيب المنتشرة الفترة الأخيرة، وبعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير، فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة او اي قناة اخرى دون إبداء أسباب".