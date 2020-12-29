طارق حامد يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتدريبات فريقه الجماعية التى ستقام اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد أن جاءت مسحة اللاعب الأخيرة التى خضع لها سلبية من فيرس كورونا.
كما يشهد المران، تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الأبيض خلال مواجهة سموحة أمس، والعمل على اقتناص الفرص التى أهدرها اللاعبون أمام مرمى الخصم.
ورفض البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، منح الفريق راحة سلبية من التدريب بعد الفوز أمس على سموحة بنتيجة 2 / 0 سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاثنين، بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب ببرج العرب.
بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.
فى المقابل يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق، وخسر لأول مرة فى الموسم الحالى من الزمالك بهدفين.
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