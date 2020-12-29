شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينذر "أكوى" فى خطاب رسمى لـ"فيفا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خطابا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ينذر فيه الأوغندى إيمانويل أوكوى بسبب تغيبه أكثر من مرة عن التدريبات والتحجج بظروف الطيران تارة ومرض والدته تارة أخري.
قال مسئولو الاتحاد السكندرى إنه فى حال عدم التزام أوكوى وحضوره للانضمام للفريق سيلجأ زعيم الثغر إلى شكواه رسميا خلال أسبوع على الأكثر مطالبين اللاعب بتعويض لا يقل عن 200 ألف دولار بما يعادل قيمه عقده فى الموسم على اعتبار أنه أفقد سيد البلد فرصة ضم لاعب أخر مكانه فى القائمة.
ووفقا لتأكيدات اللاعب الأوغندى فى وقت سابق، أظهرت نتائج اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذى أجراه اللاعب قبل مغادرته بلاده، للقدوم إلى مصر إصابته بفيروس كورونا، وكان اللاعب أجرى هذا الاختبار المتبع استعدادا للعودة من جديد، والانضمام لصفوف الفريق لخوص التدريبات والمباريات، لكن إيجابية الاختبار منعت عودته.
ويرى مسئولو الاتحاد السكندرى أن أوكوى لا يرغب فى العودة ويتحجج بأمور غير منطقية وبالتالى تم إنذاره بشكل رسمى مع تجهيز شكوى لتقديمها ضده للحفاظ على حقوق النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى ينذر "أكوى" فى خطاب رسمى لـ"فيفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.