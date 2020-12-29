شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينذر "أكوى" فى خطاب رسمى لـ"فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خطابا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ينذر فيه الأوغندى إيمانويل أوكوى بسبب تغيبه أكثر من مرة عن التدريبات والتحجج بظروف الطيران تارة ومرض والدته تارة أخري.

قال مسئولو الاتحاد السكندرى إنه فى حال عدم التزام أوكوى وحضوره للانضمام للفريق سيلجأ زعيم الثغر إلى شكواه رسميا خلال أسبوع على الأكثر مطالبين اللاعب بتعويض لا يقل عن 200 ألف دولار بما يعادل قيمه عقده فى الموسم على اعتبار أنه أفقد سيد البلد فرصة ضم لاعب أخر مكانه فى القائمة.

ووفقا لتأكيدات اللاعب الأوغندى فى وقت سابق، أظهرت نتائج اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذى أجراه اللاعب قبل مغادرته بلاده، للقدوم إلى مصر إصابته بفيروس كورونا، وكان اللاعب أجرى هذا الاختبار المتبع استعدادا للعودة من جديد، والانضمام لصفوف الفريق لخوص التدريبات والمباريات، لكن إيجابية الاختبار منعت عودته.

ويرى مسئولو الاتحاد السكندرى أن أوكوى لا يرغب فى العودة ويتحجج بأمور غير منطقية وبالتالى تم إنذاره بشكل رسمى مع تجهيز شكوى لتقديمها ضده للحفاظ على حقوق النادي.