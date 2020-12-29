شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يسقط كوكاكولا بثنائية ويحقق أول فوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن ياسر رضوان، فوزا غاليا علي كوكاكولا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، الاثنين، بملعب الدفاع الجوي الفرعي في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري الممتاز ب .

بدأ الشوط الأول بضغط واستحواذ كامل من جمهورية شبين علي مجريات المباراة واضاع اربع فرص مؤكده واسفر الضغط والاستحواذ والفرص الضائعة عن التقدم بالهدف الاول في الدقيقة 32 عن طريق اكرم عبدربه من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد طارق بعد عرقله اللاعب يسري وحيد وتعادل كوكاكولا في الدقيقة 44 بضربه جزاء أيضا عن طريق لاعبه احمد ابوالخير .

ثم نجح محمود حميد لاعب جمهورية شبين في احراز الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 62 مستغلاً خطأ مدافع كوكاكولا .