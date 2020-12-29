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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض مباراته المقبلة فى مسابقة الدورى، بمواجهة نظيره إنبى، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر المسابقة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبى فى الثامنة والنصف مساء يوم السبت، وتتميز مواجهات الفريق البترولى وأبناء ميت عقبة دائمًا بالقوة والندية، خاصة فى ظل تولى حلمى طولان القيادة الفنية لإنبى.