شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لخوض مباراته المقبلة فى مسابقة الدورى، بمواجهة نظيره إنبى، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر المسابقة.
موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى
ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبى فى الثامنة والنصف مساء يوم السبت، وتتميز مواجهات الفريق البترولى وأبناء ميت عقبة دائمًا بالقوة والندية، خاصة فى ظل تولى حلمى طولان القيادة الفنية لإنبى.
ورفض البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة بعد الفوز على سموحة أمس، وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إنبي.
ومن المنتظر أن يشهد تدريب الزمالك غدًا عودة طارق حامد الذى تعافى من فيروس كورونا، فضلاً عن مشاركة مصطفى محمد وفرجانى ساسى من أجل تجهيزهم لمواجهة إنبى.
وفاز الزمالك أمس على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب ببرج العرب.
بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.
فى المقابل يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق، وخسر لأول مرة فى الموسم الحالى من الزمالك بهدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.