شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف آخر تطورات إصابة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بفريق سيراميكا، آخر تطورات إصابة صالح جمعة، حيث غاب الأخير عن مواجهة بيراميدز فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى، بعدما عانى من آلام فى السمانة منعته من خوض اللقاء.

صالح جمعة غاب عن سيراميكا كليوباترا بسبب شد بالسمانة

أكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن صالح جمعة يعانى من شد بالسمانة من الدرجة الأولى، موضحا أن الجهاز الطبي لـ"سيراميكا" يتابع حالة اللاعب باستمرار خاصة أنها فى تحسن مستمر وبات قريبا من العودة للمباريات.

سيراميكا كليوباترا يجهز صالح جمعة لمباراة سموحة

وتحدث المصدرعن موقف صالح جمعة من المشاركة في مباراة سموحة القادمة بالجولة الخامسة من الدوري قائلا: "اللاعب قريب جدا من العودة ومبدأ مشاركته من عدمه ترجع إلى هيثم شعبان المدير الفنى".

سيراميكا خسر أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم، الإثنين، على ملعب المصانع الحربية استعدادا للمباريات المقبلة من الدوري. وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا على خوض لقاء ودى بعد مباراة بيراميدز لتجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة من مسابقة الدوري ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة عصر السبت المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا يسعى لتفادى النتائج السلبية خلال الفترة المقبل خاصة بعدما خسر مباراته الأولى أمام بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل هدف فوز بيراميدز على جبر مدافع الفريق فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

سيراميكا لديه 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع، بعدما لعب 3 مباريات فاز فى 2 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 5 أهداف، وتلقت شباكه هدفين وما زالت لديه مباراة مؤجلة بينما وصل بيراميدز للنقطة 4 محتلاً المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى واحدة وخسر الأخرى، وحقق الفوز فى واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، وما زال لديه لقاء مؤجل.