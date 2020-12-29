شكرا لقرائتكم خبر عن إدارى منتخب مصر يخضع للعزل فى فندق الشباب بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مينا سامح، إدارى منتخب مصر الأول، للعزل فى فندق عزل منتخب الشباب، بعدما أصيب بفيروس كورونا عقب المسحة التى أجراها يوم الجمعة الماضى، حيث أصيب بالفيروس بعدما استقبل بعثة منتخب الشباب عقب عودتها من تونس، بجانب مشاركته فى إنهاء إجراءات معسكر منتخب الكرة النسائية.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، لم يرسل تقريره عن أزمة الفريق فى تونس وانسحابه من تصفيات شمال أفريقيا.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة، إن لجنة تقصى الحقائق تنتظر تقرير المدير الفنى السابق للمنتخب؛ من أجل التعرف على تفاصيل أكثر حول أسباب انتشار فيروس كورونا فى صفوف الفريق.

وطالبت لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة، إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب الشباب، بتقرير عن تفاصيل انسحاب الفراعنة من تصفيات شمال أفريقيا فى تونس.

واستدعت لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة، وليد منظور طبيب منتخب الشباب للتحقيق فى مقر الجبلاية، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لأقواله عن أسباب أزمة انتشار فيروس كورونا فى صفوف بعثة منتخب الشباب خلال تواجدها فى تونس، وما ترتب على ذلك من الانسحاب من تصفيات بطولة شمال أفريقيا.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التى أدت إلى عدم مشاركة المنتخب الوطنى للشباب على الوجه الأمثل فى البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصى الحقائق من كل من: حسين حلمى المستشار القانونى للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.