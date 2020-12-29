شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: التجديد لساسى وأوباما خلال أيام وننتظر عرضا مناسبا لرحيل مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن الإدارة الحالية، ترحب بإحتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، وذلك بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة الإحتراف.

أضاف عصام سالم خلال تصريحاته تليفزيونية، «الزمالك أصبح مرحب باحتراف مصطفى محمد، ولكن بشروط يجب أن تتوفر في العرض المقدم للاعب، حتى يتم الموافقة عليه بشكل رسمى، عرض نادى سانت اتيان الفرنسى المقدم لمصطفى محمد وصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة المشاركة والأهداف، إلا إن الزمالك يطمح في زيادة العرض من الناحية المادية، حتى يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك».

وعن تجديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، أكد عصام سالم إنه تحدث مع المدير المالى لنادى الزمالك، أنه خلال يومين سيغلق هذا الملف ويتم الإعلان عن تجديد اللاعب، بعد أن يحصل على النسبة التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى إن ساسى يرحب بالاستمرار مع الفارس الأبيض، خاصة أن زوجته مقيمة في مصر وترغب في الاستمرار.

واضاف أن فرجانى ساسى نجم كبير، ومطلوب في العديد من الأندية العربية، ونادى الدحيل القطرى يرغب في ضم اللاعب للاستعانة به في مونديال الأندية، إلا إن ساسى يفضل الاستمرار مع الزمالك.

كما أكد عصام سالم إنه تم الاتفاق مع يوسف أوباما على تجديد تعاقده، والاستمرار مع الفريق، إلا إن الأمر يتوقف على الأمور المادية وانتعاش خزينة النادى خلال الأيام المقبلة، ليتم التجديد والإعلان رسميا.