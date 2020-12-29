شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج: الأهلي لن يحصل علي الدوري.. ومرتضى سيعود لرئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت خبيرة الأبراج وورق التارو بسنت يوسف، انها لعبة الأوراق تشير إلى عدم فوز الاهلي بدرع الدوري في نسخته الحالية عن موسم 2021.

وقال خبيرة ورق التارو، في تصريحات للإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، إن الاهلي والزمالك لن يحصلا على درع الدوري هذا العام.

وتابعت: «الاستقرار سيعود للزمالك في عام 2021».

وينتظر الزمالك قرار المحكمة في 3 يناير المقبل، بشأن الحكم في إمكانية عودة مرتضى منصور من عدمها.