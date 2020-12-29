شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: عاشور يخضع لأشعة مقطعية والزمالك لم يطلب عودة سيسيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة التي تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية، وسيخضع لأشعة مقطعية.
وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: «حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة، ونتمنى الاطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية، ونشكره على روحه العالية».
وعن عودة رزاق سيسيه للزمالك: «الأبيض لم يطلب حتى الآن عودة اللاعب الإيفواري، ودفعنا ثمن استعارة اللاعب للقلعة البيضاء لمدة موسم».
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