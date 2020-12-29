شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: عاشور يخضع لأشعة مقطعية والزمالك لم يطلب عودة سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة التي تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية، وسيخضع لأشعة مقطعية.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: «حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة، ونتمنى الاطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية، ونشكره على روحه العالية».

وعن عودة رزاق سيسيه للزمالك: «الأبيض لم يطلب حتى الآن عودة اللاعب الإيفواري، ودفعنا ثمن استعارة اللاعب للقلعة البيضاء لمدة موسم».