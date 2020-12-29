شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم حسن: أغلقنا صفحة الأهلى ونسعى للفوز بالمباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أنه لم يتوقع الهزيمة أمام النادى الأهلى برباعية نظيفة في بطولة الدوري.
وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: «أغلقنا صفحة مباراة الاهلى ونفكر في المباريات المقبلة، ونسعي للفوز في كل المباريات، ونقدم كرة قدم محترمة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أخطاء، نبحث دائما عن الفوز أمام أي فريق واللاعب المصري تركيزه قليل جدا عكس الأوروبى، وهناك أخطاء غريبة للغاية للاعبين أمام الاهلي، كنا نسعى للفوز من أول دقيقة والخسارة واردة أمام أي فريق وليس الاهلي فقط وكان هناك العديد من اللاعبين خارج حالتهم الفنية نهائيا».
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الوضع في مصر
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اصابات
133,900
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110,436
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7,466
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