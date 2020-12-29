شكرا لقرائتكم خبر عن ذا صن: مورينيو يترقب موقف راموس من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، موقف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، ويرغب مورينيو التعاقد مع راموس مجانا، حيث أن الإسباني يخوض عامه الأخير في عقده الحالي مع المرينجي، بحسب ما قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأثير في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، تفكير المدافع الإسباني في الرحيل عن ريال مدريد، الذي انضم إليه عام 2005، خاصة أنه يملك عروضا من أندية إنجليزية وإيطالية، بجانب اهتمام باريس سان جيرمان، ويطلب راموس تجديد عقده لمدة موسمين، لكن إدارة الميرنجي، برئاسة فلورنتينو بيريز، ترفض الأمر، وتؤكد أن التجديد للاعبين الأكبر من 30 عاما، يكون لمدة موسم واحد فقط.

ويراقب مورينيو موقف راموس مع ريال مدريد، خاصة أن البرتغالي يرغب في التعاقد مع مدافع يملك خبرة كما فعل تشيلسي بضم تياجو سيلفا، وفي حال فشل السبيرز في ضم الإسباني، فسيوجه تركيزه تجاه سكرينيار مدافع إنتر.

يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أكد في الفترة الماضية ان راموس لن يغادر المرينجي، وسيتواجد في صفوف الفريق الملكي لسنوات عديدة مقبلة.