شكرا لقرائتكم خبر عن ماسكيرانو: أسعى لدخول عالم التدريب وكنت استحق نهاية أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خافيير ماسكيرانو، نجم برشلونة السابق، أنه يطمح الدخول إلى عالم التدريب، بعدما أعلن اعتزاله مؤخرا لعب كرة القدم، وقال ماسكيرانو، في تصريحات إعلامية، «قررت الاعتزال بعد مباراة فريقي ضد أرجنتينوس، لم أعد أعيش المهنة كما كان من قبل، وكانت لدي أحاسيس غريبة عند المنافسة، كنت أرغب في الاعتزال بطريقة أخرى، لكن لا يختار المرء النهاية، وفى اوقت الحالى أحاول أن أصبح مدربا».

ونعى ماسكيرانو وفاة مارادونا وسابيلا، وأشار إلى أن سابيلا كان بالنسبة له أكثر من مجرد مدرب، وكان كل حديث له درسا في الحياة.